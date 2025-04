Uomini e Donne anticipazioni Gianmarco | non sono pronto alla scelta Isabella dice addio a Diego

Nella nuova registrazione di Uomini e Donne su Canale 5 Gianmarco Steri ha deciso di andarsi a riprendersi Nadia Di Diodato che non si è presentata in studio. Gemma Galgani ha chiuso l'ennesima frequentazione e Tina ha superato la 'prova campagna' chiesta da Cosimo. I dettagli su quanto accaduto sono disponibili grazie a Lorenzo Pugnaloni e Gemma Palagi. Nadia non si presenta in studio: la reazione del tronista Nella nuova registrazione di Uomini e Donne, il trono classico è stato scosso da un colpo di scena inaspettato: Gianmarco Steri, ancora scosso dall'autoeliminazione di Nadia Di Diodato, ha cercato in tutti

Uomini e Donne anticipazioni : Tina Cipollari supera la prova di Cosimo Dadorante

Con ogni puntata, Tina Cipollari riesce a reinventarsi e a portare nuovi spunti nel format di Uomini e Donne. .

“Mi hai presa in giro”. Uomini e Donne - la più bella lascia per sempre lo studio

Parole che sanno di addio. Uomini e Donne, la coppia rompe in studio Questo e tanto altro è accaduto durante le registrazioni di ieri, 13 aprile. Uomini e Donne, Cristina potrebbe lasciare il programma A qualche ora dalla fine della registrazione Cristina ha postato una storia Instagram che tanti hanno interpretato come una frecciatina neppure troppo velata nei confronti di Gianmarco.

Uomini e Donne : Scandalo e Abbandoni? La Verità Dietro le Quinte del Trono di Gianmarco

Il mondo di Uomini e Donne è sempre in fermento, e le ultime indiscrezioni lasciano presagire scintille! Sembra che il trono di Gianmarco Steri sia al centro di un vero e proprio dramma, con Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato pronte a darsi battaglia.

