Lanazione.it - Anche il sindaco Baroncelli a lezione di merletto nel Fiorentino

Firenze, 14 aprile 2025 - Ago, ditale e filo ritorto. Ildi Barberino Tavarnelle (Firenze) Davidha una nuova passione: il. Ha scelto di andare adi ricamo per imparare il punto Tavarnelle che un tempo, lanciato da Salvatore Ferragamo, ha scalato le vette della moda internazionale, oggi è strumento di socialità e saper fare grazie alla scuola di ricamo a Tavarnelle 'Impara l'arte con il Punto Tavarnelle', aperta ad ogni fascia di età e gratuita, alla sua terza edizione per trasmettere competenze e tecniche per realizzare il celebrenato a inizio del secolo scorso. Cento le allieve già 'diplomate' dalla primavera 2024, oltre cinquanta le iscrizioni per la nuova edizione., al fianco della mamma Elisabetta, abile ricamatrice, ha deciso di cimentarsi frequentando l'accademia.