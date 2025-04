Panorama.it - Sumy, missili russi fuori dalla messa. Usa furiosi: «Superato ogni limite»

, Ucraina nord-orientale. Una strada qualsiasi, case, negozi, auto parcheggiate. È domenica mattina, la Domenica delle Palme. Poi, all’improvviso, un’esplosione. E un’altra. Fumo, urla, detriti. E sangue. Trentaquattro corpi a terra, due sono di bambini. Sono morti sotto i. Altri 117 ucraini sono rimasti feriti. I più gravi sono stati caricati in fretta sulle ambulanze. I bambini in questo caso sono 15. Il Servizio statale per l’emergenza dell’Ucraina ha diffuso il bilancio, aggiornato di ora in ora. Un video girato con un telefonino e pubblicato sui social è stato rilanciato da Volodymyr Zelensky. Mostra una strada didopo l’attaccostico. Si vedono corpi a terra, fra detriti e calcinacci, alcuni già allineati. Soccorritori tiranouna salma da un palazzo sventrato.