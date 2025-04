Pirola sul trono di Grecia | trionfo con l’Olympiacos e stagione da protagonista

Nota di calciomercato.com: Pirola sul trono di Grecia: trionfo con l’Olympiacos e stagione da protagonista - Lorenzo Pirola ha conquistato il campionato greco con l`Olympiacos, scrivendo una pagina importante della sua giovane carriera. Nella serata di ieri, domenica 13.

Si apprende da msn.com: L'ex biancorosso Pirola: "In Grecia sto benissimo, non penso a tornare" - Pirola, brianzolo di Carate con due stagioni nel Monza in Serie B (22 presenze totali), si vede in Grecia ancora a lungo: "Io e mia moglie siamo così felici qui che per il momento non penso di ...

Segnala monza-news.it: Ex Monza- Prima delusione per Pirola che dichiara: "In Grecia sto benissimo, Italia? No grazie" - L'ex difensore biancorosso ha rilasciato un'intervista esclusiva al portale Relevo per commentare questi primi mesi in Grecia con l'Olympiacos “È ... hanno il coraggio di fare questa scelta”. Pirola, ...