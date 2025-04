Prestiti Juve 2024 25 | Arthur si mette in mostra col Girona Compagnon decisivo in Serie B

JuventusNews24Prestiti Juve 2024/25: Arthur si mette in mostra col Girona, Compagnon decisivo in Serie B. Cosa è successo nel corso di quest’ultimo weekendTanti i calciatori che figurano tra i Prestiti Juve. Il punto settimanale sulle loro prestazioni e la situazione completa e aggiornata, dalla Serie A alla Primavera.Juventus: i calciatori della prima squadra in prestito?Miretti (Genoa): parte titolare e viene sostituito al minuto 80 nello 0-0 maturato in casa del Verona.Djalo (Porto): non ha preso parte all’ultimo match casalingo vinto contro il Casa Pia.Rugani (Ajax): è subentrato soltanto al minuto 90 nel match vinto 2-1 contro il Willem II.Facundo Gonzalez (Feyenoord): convocato ma non ha preso parte all’ultimo match vinto dai suoi compagni in casa del Fortuna. Juventusnews24.com - Prestiti Juve 2024/25: Arthur si mette in mostra col Girona, Compagnon decisivo in Serie B Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24/25:siincolinB. Cosa è successo nel corso di quest’ultimo weekendTanti i calciatori che figurano tra i. Il punto settimanale sulle loro prestazioni e la situazione completa e aggiornata, dallaA alla Primavera.ntus: i calciatori della prima squadra in prestito?Miretti (Genoa): parte titolare e viene sostituito al minuto 80 nello 0-0 maturato in casa del Verona.Djalo (Porto): non ha preso parte all’ultimo match casalingo vinto contro il Casa Pia.Rugani (Ajax): è subentrato soltanto al minuto 90 nel match vinto 2-1 contro il Willem II.Facundo Gonzalez (Feyenoord): convocato ma non ha preso parte all’ultimo match vinto dai suoi compagni in casa del Fortuna.

Cerri (Carrarese): non ha preso parte all’ultimo match pareggiato 0-0 in casa del Cittadella. Giardino (Venezia Primavera): parte titolare e viene sostituito nel match vinto 2-1 in casa della Virtus Entella.