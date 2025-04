Perché Valeria Marini e sua madre hanno litigato e lei l’ha bloccata su Whatsapp

Cosa succede tra Valeria Marini e la madre?

Poi non c’è più tempo per ricomporre tutto? Pazienza», ha detto la signora. Le due sono state ospiti a Domenica In Mara Venier ha provato a fare da pacere tra Valeria Marini e la madre, i cui rapporti sono davvero ai minimi storici.

Qual è il vero motivo della lite tra Valeria Marini e la madre Gianna Orrù? Svelato tutto

«Se io sono il centro della tua vita come dici, vedi di organizzarti diversamente», ha detto Orrù. Un’accusa che spiega, almeno in parte, l’origine del suo rancore.

La truffa da 300mila euro che ha rovinato il rapporto tra Gianna Orrù e la figlia Valeria Marini

Nel corso del processo Marini aveva testimoniato: "Questa persona ha distrutto mia madre, che essendo una donna d’onore si vergognava di essere stata raggirata al punto di rifiutarsi persino di aprirmi la porta di casa".

