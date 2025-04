Palermotoday.it - Allacci abusivi per rubare la corrente e infrazioni al codice della strada: 111 denunce

Sono ben 111 le persone denunciate per furto di energia elettrica, invasione di edifici, guida senza patente, esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore e furto di alimentari in un supermercato dopo un controllo straordinario nel così detto "Palazzo di ferro" di via Brigata Aosta ed esteso.