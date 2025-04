Conte ha difeso Mazzocchi | retroscena incredibile prima di Napoli-Empoli

retroscena riguardante Antonio Conte e Pasquale Mazzocchi prima di Napoli-Empoli: è imperdibile.Il Napoli scenderà in campo questa sera per affrontare l’Empoli in una gara che, ancora una volta, è assolutamente fondamentale per poter proseguire la rincorsa alla vetta occupata dall’Inter. Antonio Conte dovrà però fare qualche cambio di formazione rispetto alle abitudini a causa di squalifiche e infortuni. Spicca, in particolare, l’assenza di Giovanni Di Lorenzo, tassello fin qui irrinunciabile. Per rimediare, l’unica opzione a disposizione è il criticatissimo Pasquale Mazzocchi, che tornerà dal primo minuto due mesi l’ultima volta a Roma contro la Lazio.Mazzocchi e le critiche: la reazione di ConteL’edizione odierna de “Il Mattino” si concentra sulle tante critiche subite da Mazzocchi, in particolare, dopo la gara precedente a quella citata prima. Spazionapoli.it - Conte ha “difeso” Mazzocchi: retroscena incredibile prima di Napoli-Empoli Leggi su Spazionapoli.it Viene svelato unriguardante Antonioe Pasqualedi: è imperdibile.Ilscenderà in campo questa sera per affrontare l’in una gara che, ancora una volta, è assolutamente fondamentale per poter proseguire la rincorsa alla vetta occupata dall’Inter. Antoniodovrà però fare qualche cambio di formazione rispetto alle abitudini a causa di squalifiche e infortuni. Spicca, in particolare, l’assenza di Giovanni Di Lorenzo, tassello fin qui irrinunciabile. Per rimediare, l’unica opzione a disposizione è il criticatissimo Pasquale, che tornerà dal primo minuto due mesi l’ultima volta a Roma contro la Lazio.e le critiche: la reazione diL’edizione odierna de “Il Mattino” si concentra sulle tante critiche subite da, in particolare, dopo la gara precedente a quella citata

