Linea Notte cambio di conduzione | chi prenderà il posto di Monica Giandotti

"Linea Notte", cambio di conduzione: chi prenderà il posto di Monica Giandotti – A partire da domenica 14 aprile 2025, Linea Notte, il programma di approfondimento giornalistico in onda a tarda sera su Rai 3, cambia volto. Lo storico appuntamento informativo del Tg3, seguito da un pubblico fedele e attento, saluta la sua attuale conduttrice, Monica Giandotti. La giornalista è pronta ad intraprendere una nuova sfida professionale. Dopo quasi due anni alla guida del programma, di cui aveva raccolto il testimone da Maurizio Mannoni, Monica Giandotti lascia la trasmissione "Linea Notte" per approdare a Rai 2, dove sarà il nuovo volto di Tg2 Post, il contenitore di approfondimento che segue l'edizione serale del telegiornale.

