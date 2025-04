Di Marco sul raddoppio della ferrovia | Rfi venga a svelare il progetto alternativo al traforo del Morrone

Morrone prevista nel progetto di velocizzazione della ferrovia Roma-Pescara non basta a cancellarla, va cristallizzata in un documento, visto che l’intervento è previsto negli elaborati progettuali, tanto che la stessa. Ilpescara.it - Di Marco sul raddoppio della ferrovia: "Rfi venga a svelare il progetto alternativo al traforo del Morrone" Leggi su Ilpescara.it «La presa di posizione del Commissario governativo contro la perforazione delprevista neldi velocizzazioneRoma-Pescara non basta a cancellarla, va cristallizzata in un documento, visto che l’intervento è previsto negli elaborati progettuali, tanto che la stessa.

Ferrovia Ferrara-Mare - respinta la proposta di FdI a sostegno del progetto

Nella Regione Emilia-Romagna non è passata la proposta, promossa in una risoluzione di Fratelli d'Italia, di sostegno al progetto della ferrovia Ferrara-Mare, e di destinazione di risorse per uno studio di fattibilità.

Scontro fra treni - il sottosegretario : "Indagine ancora in corso". Quadruplicamento ferrovia? "Si attende il progetto"

Nessun collegamento diretto tra il progetto di quadruplicamento dei binari della tratta Bologna-Castel Bolognese e l'incidente ferroviario vicino a Faenza del 10 dicembre 2023.

Formia - i giovani incontrano le Ferrovie - per il progetto Scuola Ferrovia e Stop al Vandalismo

Nella nostra città, grazie ad una solida collaborazione con Enti ed Istituzioni e le società del gruppo FS in particolare FS Security sono state attivate iniziative sociali e culturali incentrate sul senso civico.

Lo riporta fsnews.it: Raddoppio Pescara-Roma: RFI avvia i lavori dei primi due lotti - Un primo colpo di trivella per dare il via al potenziamento della linea ferroviaria Pescara-Roma. A Chieti, in località Brecciarola, la società del Gruppo FS Rete Ferroviaria Italiana ha iniziato i ...

Riporta rete8.it: Ferrovia Roma-Pescara: l’inaugurazione del cantiere - È il giorno dell'inaugurazione del cantiere di Manoppello per il raddoppio della ferrovia Roma-Pescara, taglio del nastro in zona Interporto ...

Scrive abruzzoweb.it: FERROVIA PESCARA-ROMA: AL VIA CANTIERE A BRECCIAROLA, - PESCARA – Rete Ferroviaria Italiana del gruppo Fs, ha dato il via ai lavori del potenziamento della linea ferroviaria Pescara – Roma a Chieti, in località Brecciarola: stamane il primo colpo di trivel ...