Senegalese pestato per rubargli 25 euro alla Rotonda Diaz di Napoli due persone arrestate

euro e picchiato alla Rotonda Diaz di Napoli: arrivano i carabinieri, due persone arrestate. Leggi su Fanpage.it Un 46enne di origini senegalesi è stato rapinato di 25e picchiatodi: arrivano i carabinieri, due

Potrebbe interessarti anche:

"Quarantamila euro buttati per una rotonda"

"L’onere complessivo sostenuto dal Comune di Cavriago per la riqualificazione della rotonda di San Remo è stato di circa 39mila euro. 860 euro. Il gruppo di opposizione Cavriago Lab critica le scelte della giunta Bedogni e indica quelle che a loro avviso sono le 5 "priorità dimenticate" su cui concentrare gli interventi di manutenzione straordinaria e decoro urbano: le "strade rovinate da anni, ancora più fatiscenti dopo i lavori per la posa di nuovi cavi, con buche e rattoppi provvisori che si trasformano in trappole per pedoni e ciclisti".

Pubblica illuminazione - 140mila euro per i lavori sulla rotonda del Mulino di Villalta e in via Carlona

In un tratto a così elevata. . Sono in corso in questi giorni i lavori per l'installazione delle luci alla rotonda del Mulino di Villalta, con un investimento previsto di 10mila euro.

Ne parlano su altre fonti Senegalese pestato per rubargli 25 euro alla Rotonda Diaz di Napoli, due persone arrestate.

Lo riporta fanpage.it: Senegalese pestato per rubargli 25 euro alla Rotonda Diaz di Napoli, due persone arrestate - Un 46enne di origini senegalesi è stato rapinato di 25 euro e picchiato alla Rotonda Diaz di Napoli: arrivano i carabinieri, due persone arrestate ...