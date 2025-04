Jannik Sinner oggi torna ad allenarsi a Monte Carlo dopo la sospensione | cosa potrà fare e cosa no

Jannik Sinner può tornare ad allenarsi liberamente su campi affiliati alle Federazioni e contro colleghi e avversari, a patto che gli stessi non siano iscritti ad un torneo. Leggi su Fanpage.it puòre adliberamente su campi affiliati alle Federazioni e contro colleghi e avversari, a patto che gli stessi non siano iscritti ad un torneo.

Potrebbe interessarti anche:

Sinner - l’incubo sta per finire : da oggi può tornare ad allenarsi con chi vuole e dove vuole

1 del mondo. . Pertanto, l’azzurro non potrà presentarsi quest’oggi al Country Club dove è in programma la finale tra Lorenzo Musetti e lo spagnolo Carlos Alcaraz, ma dovrà attendere che la kermesse si chiuda e i campi siano sfruttabili per l’attività di training.

"Vietato allenarsi a Monte Carlo" : per Sinner ora sono guai seri - cosa rischia in pochi giorni

Niente Montecarlo per preparare il ritorno in campo a Roma. Insomma, niente Principato. Francese: perché si trova sul territorio francese a Roquebrune Cap Martin".

Sinner non potrà allenarsi nemmeno a Monte Carlo : Jannik cerca un campo - può trovarlo in Spagna

Jannik Sinner nei prossimi quaranta giorni non potrà allenarsi nemmeno al Monte Carlo Country Club, che essendo affiliato a due federazioni non può dargli ospitalità.

Ne parlano su altre fonti Jannik Sinner oggi torna ad allenarsi a Monte Carlo dopo la sospensione: cosa potrà fare e cosa no. Sinner oggi si allena a Montecarlo: trova Alcaraz numero 2 e Musetti che ora punta ai top 10. Cosa cambia oggi per Jannik Sinner? Che notizia per i tifosi. Sinner, il conto alla rovescia prosegue: da oggi può tornare ad allenarsi liberamente. Nel mirino gli Internazionali di Roma. Federica Pellegrini torna a "occuparsi" di Jannik Sinner: "Non capisco questo trattamento speciale". Stop ai vincoli sugli allenamenti per Sinner: il n. 1 può tornare ad allenarsi liberamente.

Segnala fanpage.it: Jannik Sinner oggi torna ad allenarsi a Monte Carlo dopo la sospensione: cosa potrà fare e cosa no - Jannik Sinner può tornare ad allenarsi liberamente su campi affiliati alle Federazioni e contro colleghi e avversari, a patto che gli stessi non siano ...

Come scrive video.corriere.it: Sinner oggi torna ad allenarsi e trova ad attenderlo Alcaraz - Dopo mesi di incertezza e una squalifica che lo ha tenuto lontano dai campi, Jannik Sinner è pronto a riprendere il suo posto nel mondo del tennis. La sua sospensione di tre mesi - racconta Paolo Cond ...

Segnala ilgiornale.it: L'unica cosa che ha in testa Sinner - Oggi Jannik si rimette in moto sul serio e di sicuro il dibattito sulla sua sospensione non gli ha fatto un baffo ...