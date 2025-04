Arrestata la prof amante di Messina Denaro | Lo aiutò nella latitanza Contro di lei anche le lettere con le scenate di gelosia delle altre donne

donne ha movimentato la lunga latitanza del boss mafioso Matteo Messina Denaro. La direzione distrettuale antimafia di Palermo ha chiesto e ottenuto l'arresto di Floriana Calcagno, insegnante di 40 anni. Avrebbe avuto una relazione con il latitante fino alla sua cattura ed è ora. Today.it - Arrestata la prof amante di Messina Denaro: "Lo aiutò nella latitanza". Contro di lei anche le lettere con le scenate di gelosia delle altre donne Leggi su Today.it Una girandola diha movimentato la lungadel boss mafioso Matteo. La direzione distrettuale antimafia di Palermo ha chiesto e ottenuto l'arresto di Floriana Calcagno, insegnante di 40 anni. Avrebbe avuto una relazione con il latitante fino alla sua cattura ed è ora.

Potrebbe interessarti anche:

Mafia : aiutò Messina Denaro durante latitanza - arrestata fiancheggiatrice

I due, sempre nel racconto di Calcagno, si sarebbero conosciuti nel 2022 in un supermercato a Campobello di Mazara. A Calcagno i magistrati – il procuratore Maurizio de Lucia, l’aggiunto Paolo Guido e i pm Piero Padova e Gianluca De Leo – contestano, tra l’altro, di aver assicurato a Matteo Messina Denaro “sostegno logistico, aiuto e supporto morale e materiale, nel territorio di Campobello di Mazara, Mazara del Vallo, Tre Fontane e in altre località della provincia di Trapani e di avergli assicurato, attraverso un sistema di staffetta e di scorta con la propria vettura, la possibilità di spostarsi da un comune all’altro in modo riservato”.

Aiutò Messina Denaro durante la latitanza - in carcere un'amica del boss

Decine di foto la ritraggono la ritraggono in compagnia del capomafia. Decisive le lettere di gelosia dell'altra amante, la maestra Laura Bonafede. Una 40enne è accusata di favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza della pena.

"Ha aiutato Messina Denaro durante la latitanza" - arrestata un'altra professoressa e amante del boss

La Dda di Palermo ha chiesto e ottenuto l'arresto di una insegnante, Floriana Calcagno, 50 anni, nata a Palermo ma residente a Campobello di Mazara, che ha avuto una relazione con il latitante fino alla sua cattura ed è ora accusata di favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza della pena.