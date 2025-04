Dazi di Trump Cottarelli a Che tempo che fa | Preoccupato che si possa arrivare a qualcosa di peggiore

Dazi Usa "ci sono due aspetti da distinguere: quelli che sono legati alla situazione contingente e alla personalità del Presidente degli Stati Uniti, quello anche di fare "show". e quello è l'aspetto personale. Dopodiché la reazione dei mercati finanziari è tale per cui anche il presidente degli Stati Uniti qualche passo indietro lo deve fare. I tassi di interesse sui titoli di Stato americani sono aumentati di mezzo punto in una settimana. Quando un paese come gli Stati Uniti è indebitato, lo Stato è indebitato, per circa 120 punti percentuali del PIL, ovviamente anche Trump deve fare un passo indietro da questo punto di vista". Così l'economista Carlo Cottarelli ospite a Che tempo che fa.Secondo l'ex senatore, al di là dei Dazi e dei contro Dazi e delle reazioni dei mercati finanziari "c'è un elemento di fondo che purtroppo sarà duraturo e che va oltre la personalità di Trump.

L’incertezza sta avendo ripercussioni che possono essere a medio-lungo termine visto che molti dei grandi fondi e delle principali banche Usa vedono la recessione imminente.

