Ilfoglio.it - Perché a Trump piacciono tanto i dazi

Leggi su Ilfoglio.it

“Il piano dielaborato in fretta e furia dal presidente Donaldha fatto vacillare i mercati finanziari globali”, scrive Walter Russell Mead sul Wall Street Journal. “Il suo piano ha ottenuto due risultati che i Democratici, ancora confusi, non sono riusciti a raggiungere: ihanno gettatonella prima vera crisi del suo secondo mandato e hanno fatto sì che gli elettori americani si chiedessero se il presidente sia adatto alla carica. E’ troppo presto, tuttavia, per scrivere necrologi per la presidenzao per il movimento MAGA. Se c’è una lezione da imparare da quando il presidente è sceso dalla scala mobile dellaTower nel 2015, è quella di non dare per spacciato quest’uomo. Chi riesce a trasformare una foto segnaletica in un ritratto presidenziale non dovrebbe mai essere sottovalutato, e i disastri che rovinerebbero talenti minori lo lasciano indifferente.