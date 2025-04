Firenze al via la stagione 2025 dell' area Pettini

Firenze, 14 aprile 2025 - Concerti, presentazioni di libri, seminari, spettacoli: al via le attività gratuite che animeranno la stagione primaverile ed estiva 2025 all'area Pettini grazie alla collaborazione tra il Consorzio Co and So, la Cooperativa Il Girasole, l'associazione Kaleido e il Fico Bistrò. Il giardino pubblico del quartiere delle Cure tornerà ad essere uno spazio di cultura, aggregazione e divertimento estivo per i fiorentini, di ogni età, con un ricco calendario di iniziative da aprile a settembre. Solo ad aprile sono previsti seminari "Cos'è la Pop Music? Viaggio nella Nascita ed Evoluzione del Pop" (giovedì 17 aprile ore 17) aperitivo e concerto di cittadinanza organizzato dal comitato promotore del referendum del 8 e 9 giugno (sabato 19 aprile ore 19), petlo spettacolo-avventura Fabulandia-Nel Bosco Incantato (lunedì 21 aprile dalle 11 alle 18), il concerto del gruppo ABP (25 aprile ore 20).

