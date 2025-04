Anticipazioni Uomini e Donne | Gianmarco Steri turbato dall’assenza di Nadia lascia lo studio per andare sotto casa sua

Uomini e Donne. Tante le novità nel trono Over e nel percorso di Gianmarco Steri, che prosegue la sua conoscenza con Nadia Di Diodato, Francesca Polizzi e Cristina Ferrara. Tutte le Anticipazioni del dating-show di Maria De Filippi. Leggi su Fanpage.it Lunedì 14 aprile è stata registrata una nuova puntata di. Tante le novità nel trono Over e nel percorso di, che prosegue la sua conoscenza conDi Diodato, Francesca Polizzi e Cristina Ferrara. Tutte ledel dating-show di Maria De Filippi.

Potrebbe interessarti anche:

Uomini e Donne anticipazioni - Gianmarco : "non sono pronto alla scelta" - Isabella dice addio a Diego

Gemma Galgani ha chiuso l'ennesima frequentazione e Tina ha superato la 'prova campagna' chiesta da Cosimo. Colpo di scena nel dating show: Gianmarco, scosso dall'assenza di Nadia, lascia lo studio per raggiungerla.

Uomini e Donne anticipazioni : Tina Cipollari supera la prova di Cosimo Dadorante

Uomini e Donne, chi è Cinzia: la verità sulla dama del trono over Eleganza, personalità e mistero: la dama di Salerno si presenta nello studio di Uomini e Donne e intraprende una conoscenza con Francesco Il Trono di Tina tra leggerezza e intrattenimento Il Trono di Tina Cipollari si conferma un segmento particolarmente amato del programma.

“Mi hai presa in giro”. Uomini e Donne - la più bella lascia per sempre lo studio

Un nuovo scossone a Uomini e Donne, dopo i numerosi addii dei mesi scorsi ecco che la via d’uscita dal programma è stata imboccata da un’altra protagonista.