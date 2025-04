Lo hanno trovato in casa Omicidio Liliana Resinovich clamorosa svolta sul marito Sebastiano

svolta. La morte di Liliana Resinovich, scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita ventidue giorni dopo nel parco di San Giovanni a Trieste, torna al centro dell’attenzione giudiziaria. E lo fa con un nome che già da tempo aleggiava tra i sospetti: quello del marito, Sebastiano Visintin, ora formalmente indagato per Omicidio. Una svolta che arriva dopo anni di dubbi, omissioni e piste fredde, mentre forse, come molti temevano, la soluzione era a pochi passi da casa.A muovere le acque è stata la nuova titolare dell’inchiesta, la pm Ilaria Iozzi. Martedì sera, su sua disposizione, gli agenti della Polizia si sono presentati all’abitazione di Visintin in via del Verrocchio e hanno perquisito l’intero appartamento fino all’alba del giorno seguente. Leggi su Caffeinamagazine.it Per tre lunghi anni la verità è sembrata lontana, persa nei meandri di un’indagine che, ora, potrebbe essere giunta a un punto di. La morte di, scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita ventidue giorni dopo nel parco di San Giovanni a Trieste, torna al centro dell’attenzione giudiziaria. E lo fa con un nome che già da tempo aleggiava tra i sospetti: quello delVisintin, ora formalmente indagato per. Unache arriva dopo anni di dubbi, omissioni e piste fredde, mentre forse, come molti temevano, la soluzione era a pochi passi da.A muovere le acque è stata la nuova titolare dell’inchiesta, la pm Ilaria Iozzi. Martedì sera, su sua disposizione, gli agenti della Polizia si sono presentati all’abitazione di Visintin in via del Verrocchio eperquisito l’intero appartamento fino all’alba del giorno seguente.

Potrebbe interessarti anche:

L’impronta - il maglione giallo - le 700 lame : Sebastiano Visintin e le prove per l’omicidio di Liliana Resinovich

Il gip di Trieste Luigi Dainotti attende i risultati delle nuove indagini. Maglione giallo e guanti Poi ci sono i guanti. Poi ci sono i 15 tra capelli e peli «che si segnalano come meritevoli di ulteriori approfondimenti nell’ottica della ricerca di terze persone coinvolte».

Liliana Resinovich - quindici nuove tracce sul corpo : sequestrati coltelli - forbici e indumenti a casa di Sebastiano Visintin per le comparazioni

TRIESTE - Utensili da taglio - tra cui coltelli e forbici di varie dimensioni - con cui potrebbe essere stato tagliato il cordino intorno al collo di Liliana Resinovich e indumenti - maglie e un paio.

Sebastiano Visintin : maglie - guanti e 700 lame sequestrati al marito di Liliana Resinovich

Utensili - tra cui coltelli e forbici di varie dimensioni - con cui potrebbe essere stato tagliato il cordino intorno al collo di Liliana Resinovich e indumenti - maglie e un paio di guanti - che.

Ne parlano su altre fonti Mark Samson ha ucciso Ilaria Sula mentre i genitori di lui erano in casa: cosa rischiano il padre e la madre d. Anziano trovato morto in casa a Limena. Si indaga per omicidio. Chignolo Po, donna trovata morta strangolata in casa: portato in caserma il compagno. Claudio strangolato e abbandonato nel letto, la figlia chiama il medico dopo un mese: "Papà è appena morto". Omicidio Franco Dogna a Bari, trovato morto accoltellato a Santo Spirito dalla sorella: caccia al killer. Omicidio a Valbrembo, Luciano Muttoni ucciso in casa. C'è una pista, interrogate diverse persone.

msn.com riferisce: Omicidio a Padova: cadavere di un uomo trovato in casa, l'allarme dato dai vicini. «Non si vedeva da giorni» - Omicidio a Limena ... A dare l'allarme sono stati i vicini di casa, che non vedevano l'anziano da qualche giorno. Il corpo è stato trovato in un lago di sangue. Sul posto sono intervenuti ...

Segnala notizie.it: Coppia trovata senza vita in casa a Pavia: gli inquirenti seguono una pista precisa - trovato a terra accanto al corpo. Il dramma, che si configura come un possibile caso di omicidio-suicidio, potrebbe essere avvenuto diversi giorni prima del ritrovamento: alcuni vicini di casa hanno ...

Lo riporta msn.com: Omicidio a Padova: cadavere di un uomo trovato in casa, l'allarme dato dai vicini - Omicidio a Limena, comune dell'hinterland di Padova. Il cadavere di un uomo di 81 anni è stato trovato oggi ... A dare l'allarme sono stati i vicini di casa, che non vedevano l'anziano da ...