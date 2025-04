Trump | presto dazi sui semiconduttori

Trump imporrà a breve nuovi dazi sulle importazioni in Usa di semiconduttori. L'annuncio ai giornalisti in volo con lui sull'Air Force One. Entreranno in vigore "in un futuro non lontano" e l'aliquota sarà annunciata "nel corso della prossima settimana". Prevista flessibilità per alcune aziende del settore. "Vogliamo semplificare la situazione per molte altre aziende, perché vogliamo produrre i nostri chip, semiconduttori e altri prodotti in Usa" Leggi su Servizitelevideo.rai.it 10.04 Il presidenteimporrà a breve nuovisulle importazioni in Usa di. L'annuncio ai giornalisti in volo con lui sull'Air Force One. Entreranno in vigore "in un futuro non lontano" e l'aliquota sarà annunciata "nel corso della prossima settimana". Prevista flessibilità per alcune aziende del settore. "Vogliamo semplificare la situazione per molte altre aziende, perché vogliamo produrre i nostri chip,e altri prodotti in Usa"

Potrebbe interessarti anche:

Perché a Trump piacciono tanto i dazi

Trump avrà bisogno di tutto il potere possibile. La domanda, come sempre con Trump, è come intende usare il potere accumulato. Il presidente crede in se stesso e nelle sue intuizioni e convinzioni fondamentali.

Dazi di Trump - Cottarelli a Che tempo che fa : “Preoccupato che si possa arrivare a qualcosa di peggiore”

Sui dazi Usa “ci sono due aspetti da distinguere: quelli che sono legati alla situazione contingente e alla personalità del Presidente degli Stati Uniti, quello anche di fare “show”… e quello è l’aspetto personale.

Regalo alle big tech - Trump salva Iphone e computer dai dazi

. La direttiva, emessa dalla U. S. Customs and Border Protection, prevede quasi due dozzine di […] The post Regalo alle big tech, Trump salva Iphone e computer dai dazi first appeared on il manifesto.

Ne parlano su altre fonti Dazi Usa a breve sui chip, esenzione temporanea per smartphone e pc. Giovedì Meloni da Trump - Trump: "Dazi sui semiconduttori la prossima settimana". Trump spaventa i mercati: 'Presto i dazi sui semiconduttori'. Dazi, Trump: presto annuncerò quelle sui semiconduttori. In questo mondo di dazi, Trump spaventa (ancora) i mercati: “Presto tariffe sui semiconduttori”. Dazi, la Cina esorta Trump a rimuoverli: «Fanno male al commercio». Gli Usa rilanciano: «Fra un mese tariffe anche sui semiconduttori». Dazi, ultime notizie. Trump esclude gli smartphone dai dazi reciproci, su «auto, acciaio, farma e chip ci saranno tariffe specifiche.

msn.com riferisce: Dazi USA, la tregua prima dell'attacco: semiconduttori nel mirino - La tregua dei dazi annunciata venerdì scorso da Donald Trump tramite un comunicato della US Customs and Border Protection rischia di trasformarsi presto in una nuova tempesta: l'esenzione per smartpho ...

Riporta msn.com: In questo mondo di dazi, Trump spaventa (ancora) i mercati: “Presto tariffe sui semiconduttori” - Il tycoon chiarisce: “Lo stop alle misure su smartphone e Pc è solo temporaneo”. Dumping, ecobonus, incentivi: tutti i meccanismi che alterano la concorrenza ...

Scrive teleborsa.it: Dazi, Trump: presto annuncerò quelle sui semiconduttori - Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato che i nuovi dazi sui semiconduttori saranno annunciati "nel corso della prossima settimana".