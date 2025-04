Autovelox a Verona | le strade controllate dalla polizia locale questa settimana

polizia locale di Verona per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine vanno avanti anche questa settimana. Da lunedì 14 a domenica 20 aprile, le pattuglie del Comando di via del Pontiere dedicate alle verifiche con Autovelox e telelaser, sono in. Veronasera.it - Autovelox a Verona: le strade controllate dalla polizia locale questa settimana Leggi su Veronasera.it I controlli delladiper contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sullecittadine vanno avanti anche. Da lunedì 14 a domenica 20 aprile, le pattuglie del Comando di via del Pontiere dedicate alle verifiche cone telelaser, sono in.

Potrebbe interessarti anche:

Borgomanero : gli studenti a scuola di "Strade sicure" con la polizia locale

Nella mattinata di oggi, giovedì 10 aprile, all'auditorium di via Aldo Moro, la polizia locale ha incontrato le 10 classi quarte dell'istituto Leonardo Da Vinci per parlare di "Strade sicure", un progetto formativo di successo che è stato riproposto anche quest'anno e che prossimamente.

Un cittadino : "Noi residenti della pineta isolati con le strade chiuse - inibito anche il passaggio sulla riviera per la festa della polizia"

«Noi residenti della pineta siamo praticamente isolati da due settimane e nella giornata di giovedì 10 aprile, alla chiusura di viale della Pineta e via D'Avalos si è aggiunta anche la chiusura verso della riviera per la festa della polizia che si è tenuta nell'auditorium Flaiano».

Borgomanero : gli studenti a scuola di "Strade sicure" con la polizia locale

Nella mattinata di oggi, giovedì 10 aprile, all'auditorium di via Aldo Moro, la polizia locale ha incontrato le 10 classi quarte dell'istituto Leonardo Da Vinci per parlare di "Strade sicure", un progetto formativo di successo che è stato riproposto anche quest'anno e che prossimamente.

Ne parlano su altre fonti Autovelox a Verona: le strade controllate dalla polizia locale questa settimana. Tutte le vie controllate con l'autovelox e dagli accertatori della sosta. Autovelox a Verona, le strade controllate dalla polizia locale in questi giorni. Autovelox a Verona, le strade controllate dalla polizia locale in questi giorni. Autovelox, Via Palazzina e le altre strade controllate questa settimana. Autovelox a Verona: le strade controllate dalla polizia locale questa settimana.

Nota di veronaoggi.it: Parcheggi a Verona, ecco le strade controllate dagli accertatori della sosta - Campagna di Amt “Sosta responsabilmente”, le strade di Verona controllate dagli accertatori da lunedì 14 a domenica 20 aprile.

Si apprende da veronaoggi.it: Parcheggiare a Verona, ecco le strade controllate dagli accertatori della sosta - Campagna di Amt “Sosta responsabilmente”, le strade di Verona controllate dagli accertatori da lunedì 31 marzo a domenica 6 aprile.

Riporta grottaglieinrete.it: Autovelox Puglia: ecco tutte le postazioni e la mappa - In Puglia sono presenti numerosi autovelox sia fissi che mobili, posizionati su diverse strade per monitorare e controllare la velocità dei veicoli. Ad esempio, sulla Strada Statale 16 “Adriatica”, ...