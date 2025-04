Al via a Firenze la sostituzione della rete idrica in lungarno Acciaiuoli

Firenze, 14 aprile 2025 – Al via a Firenze la sostituzione della rete idrica in lungarno Acciaiuoli. Da venerdì 19 aprile sarà istituito un divieto di transito tra Vicolo dell'Oro e Ponte Santa Trinita. La circolazione sarà interrotta anche sulla direttrice piazza del Limbo-chiasso dei Borherini-chiasso degli Altoviti. Il termine previsto 23 giugno. Tra gli altri interventi in via di Brozzi, per il rifacimento di un allaccio idrico, dal 14 aprile scatterà la chiusura del tratto via di San Rocco-via della Nave di Brozzi. Viabilità alternativa per i residenti nel tratto di via di Brozzi compreso fra via della Nave di Brozzi e piazza Primo Maggio: via di San Rocco-via dei Cattani-via Curzio Malaparte-via dei Cattani-via delle Scuole-piazza Primo Maggio-via di Brozzi-via della Sala-via Pistoiese-via della Nave di Brozzi.

