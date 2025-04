Genova arrestato portuale che aiutò i narcos a portare fuori dalle banchine la cocaina dell' Ecuador

della loro auto I carabinieri del nucleo investigativo comando provinciale di Genova hanno arrestato un lavoratore del Gruppo Spinelli di 35 anni con l'accusa d Ilgiornaleditalia.it - Genova, arrestato portuale che aiutò i narcos a portare fuori dalle banchine la cocaina dell'Ecuador Leggi su Ilgiornaleditalia.it Il lavoratore aveva fornito supporto logistico a due trafficanti presi durante un posto di blocco con lo stupefacente nel bagagliaioa loro auto I carabinieri del nucleo investigativo comando provinciale dihannoun lavoratore del Gruppo Spinelli di 35 anni con l'accusa d

