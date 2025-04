Il look di Julia Fox al Coachella 2025 da cowboy girl è già virale ed ecco perché

Julia Fox ha colpito ancora. L'attrice e icona di stile non è mai stata il tipo da passare inosservata, e anche questa volta non ha fatto eccezione. Durante il weekend di apertura del Coachella, Fox ha deciso di far impazzire il web con un tocco di moda western, presentandosi con un outfit che ha lasciato tutti senza parole — e sì, anche senza parte dei pantaloni.Il cowboy girl di Julia Fox al Coachella è il free butt per eccellenzaIn mezzo alla folla di celebrity, tra cui Charli XCX, Tyga e Cara Delevingne, Julia ha scelto di esprimere la sua estetica audace con un mix esplosivo di sensualità, provocazione e ispirazione cowgirl. Il look? Un corsetto crema dal taglio strutturato, abbinato a una tutina effetto seconda pelle in tonalità caramello e. dei chaps aperti sul retro. Sì, hai letto bene: il capo cult del mondo equestre, reinterpretato da Fox in versione lingerie con lacci posteriori e nessuna intenzione di coprire troppo.

Lady Gaga balla al Coachella - noi alla Design Week

Lady Gaga apre il Coachella con uno show ai limiti del “rituale satanico” (ma il web sta con lei)

A 39 anni, la popstar è tornata sul palco del celebre festival per la seconda volta (dopo la prima volta nel 2017) e stavolta non si è limitata a cantare: ha orchestrato una vera e propria esperienza visiva e sonora.

Gli ENHYPEN hanno calcato il palco del Coachella in dei look custom Prada a tema cowboy

2025 Coachella Valley Music And Arts Festival - Weekend 1 - Day 2 Frazer Harrison/Getty ImagesUno schizzo iniziale dei look degli ENHYPEN per il Coachella, realizzati da Prada e caratterizzati da una forte presenza di denim Courtesy of PradaGli ENHYPEN sono ambassador di Prada dal 2023 e questo guardaroba stellare dimostra esattamente perché la casa italiana e la band sono un’accoppiata perfetta.

