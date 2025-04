Inter-Bayern Monaco Vincic l’arbitro di Champions League | designazione

Inter-Bayern Monaco è il match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Si gioca alle ore 21 a San Siro questo mercoledì, di seguito la designazione arbitrale. Il direttore di gara è Slavko Vincic.ARBITRO Inter-Bayern Monaco (mercoledì 16 aprile ore 21)Champions League – RITORNO QUARTI DI FINALEArbitro: Slavko Vincic (Slovenia)Assistenti arbitrali: Tomaz Klancnik (Slovenia), Andraz Kovacic (Slovenia).Quarto ufficiale: Matej Jug (Slovenia).VAR: Alen Borosak (Slovenia).AVAR: Dennis Higler (Paesi Bassi).

Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Bayern Monaco

Allo Stadio San Siro di Milano si giocherà la gara valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Inter Bayern Monaco.

Presto per dirlo, le certezze non possono esistere per Inzaghi perché i contrattempi a questo punto della stagione, con giocatori ovviamente usurati dopo 48 partite, sono una variabile da tenere inconsiderazione.

