Frosinone Muore mentre va in stazione

Un pendolare, colto molto probabilmente da un malore improvviso, si è accasciato al suolo, vicino al cavalcavia che porta alla stazione ferroviaria di Frosinone. L'episodio è accaduto intorno alle 7 di questa mattina, in un momento di grande afflusso nella stazione ferroviaria. Chiamati ed intervenuti i soccorsi, una volta giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto la polizia per tutti gli accertamenti del caso. Da una prima ricostruzione l'uomo era residente a Ceccano.

