AEW | Mariah May pubblica un messaggio criptico mentre si avvicina la fine del suo contratto

Mariah May potrebbe essere lontana dalla programmazione AEW, ma di certo non è rimasta in silenzio e il suo ultimo post sta facendo parlare i fan, che cercano di leggere tra le righe. L'ex AEW Women's World Champion ha pubblicato questa settimana una storia su Instagram con un messaggio criptico che sta alimentando le speculazioni sul suo futuro. In mezzo alle voci secondo cui si troverebbe nell'ultimo anno di contratto con la AEW, Mariah ha condiviso una citazione che dice: ""Non puoi prendere la decisione sbagliata, perché ogni decisione ti porta dove sei destinato a essere."Il tempismo non è passato inosservato. La May non appare nei programmi AEW dalla sua brutale sconfitta contro Toni Storm a AEW Revolution, dove Storm ha mantenuto il titolo nell'incontro chiamato "Hollywood Ending".

