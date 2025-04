Ilgiorno.it - Nerviano, l’arte di Cheone celebra il 25 Aprile: fenicotteri rosa in piazza San Giovanni

(Milano), 142025 - In occasione dell’80° Anniversario della Liberazione dal nazifascismo, l’Amministrazione Comunale diha scelto di rendere omaggio al valore della libertà attraverso un linguaggio tanto universale quanto immediato: quello delcontemporanea. Nel cuore pulsante del paese,San, l’artistaha dato forma e colore a un’opera intensa e sospesa tra sogno e simbolo: un gruppo diin volo, colti nell’attimo stesso in cui si librano verso l’alto, leggeri e fieri. Un’immagine che potrebbe sembrare lieve, quasi giocosa. E invece è profondamente carica di significato. Ogni elemento scelto dall’artista – dai soggetti al cromatismo – concorre a creare una narrazione visiva che invita alla riflessione. I, eleganti ed essenziali, si fanno emblema di libertà, di rinascita e di movimento: creature che sfuggono al peso della terra per cercare altrove uno spazio d’aria, bellezza e possibilità.