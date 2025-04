Paura per Jorge Martin | le condizioni del pilota dell’Aprilia dopo l’incidente con Di Giannantonio nel Gp del Qatar

Ennesima brutta caduta per il campione del mondo in carica della MotoGp Jorge Martin. Il pilota dell'Aprilia è scivolato nel corso del 14esimo giro durante il Gran Premio del Qatar, in cui ha trionfato ancora Marc Marquez. Martin è caduto su un cordolo alto del tracciato di Lusail, per poi essere colpito nella parte dorsale dalla moto di un incolpevole Fabio Di Giannantonio. Il pilota spagnolo, che rientrava alle gare dopo due infortuni pre stagionali, è stato portato al centro medico più vicino per una serie di controlli. Per lui, diagnosticata una contusione costale con pneumotorace con minima soffusione pleurica, 8 fratture degli archi costali posteriori e ulteriori 3 fratture costali a carico degli archi laterali. Resterà in osservazione in ospedale fino a risoluzione dello pneumotorace.

