Reggio Calabria vota il bozzetto del monumento Al Carabiniere | ecco come partecipare

monumento "Al Carabiniere", con la presentazione di tre bozzetti artistici tra cui sarà selezionata l'opera definitiva. Un'iniziativa di forte valore simbolico e culturale, nata per rafforzare lo storico legame tra la comunità. Reggiotoday.it - Reggio Calabria vota il bozzetto del monumento Al Carabiniere: ecco come partecipare Leggi su Reggiotoday.it Ha preso forma il primo passo concreto verso la realizzazione del"Al", con la presentazione di tre bozzetti artistici tra cui sarà selezionata l'opera definitiva. Un'iniziativa di forte valore simbolico e culturale, nata per rafforzare lo storico legame tra la comunità.

Ne parlano su altre fonti Reggio Calabria vota il bozzetto del monumento Al Carabiniere: ecco come partecipare. Reggio, il Comune coinvolge cittadini e scuole per la scelta del monumento ‘Al Carabiniere’. Reggio, monumento dedicato all’Arma dei Carabinieri: voto unanime in VII Commissione.

Riporta strettoweb.com: Un monumento per onorare i Carabinieri: Reggio Calabria coinvolge studenti e cittadini nella scelta del bozzetto - si è deciso di comune intesa di far ricadere la scelta fra i bozzetti, che saranno proposti quest’oggi dall’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, sulla cittadinanza reggina e in ...

Riporta rainews.it: Reggio avrà un monumento dedicato ai carabinieri - Un "Monumento al Carabiniere" sul lungomare di Reggio Calabria, al centro della piazza dedicata alle vittime di Nassirya. Sono stati presentati i tre bozzetti dell'opera, tra i quali cittadini e ...

citynow.it comunica: Monumento al Carabiniere, Falcomatà: ‘Così si rinsalda il legame tra Reggio e la legalità’ – FOTO - Il percorso del progetto prevede il coinvolgimento delle scuole e dell'intera cittadinanza, chiamate a scegliere una delle tre proposte di bozzetto per il monumento La città di Reggio Calabria si ...