Lucchese supera Vis Pesaro 1-0 | Selvini decisivo Gorgone batte Stellone

Lucchese 1 Vis Pesaro 0 Lucchese (3-5-2): Melgrati; Gucher, Benedetti, Rizzo; Gemignani, Ballarini (42' st Fedato), Visconti, Galli, Antoni; Magnaghi (21' st Badje), Selvini. All. Gorgone. A disp. Coletta, Allegrucci, Da Silva, Gasbarro, Salomaa, Mozzillo, Nana, Cartano, Ciro, Saporiti, Moschella, Gheza. VIS Pesaro (3-5-1-1): Vukovic; Coppola, Tonucci (18' st Tavernaro), Neri (35' st Lari); Zoia, Schiavon (10' st Orellana), Paganini, Pucciarelli (35' st Raychev), Cannavò (18' st Peixoto); Di Paola; Nicastro. All. Stellone. A disp. Pozzi, Mariani, Rabbini, Ceccacci, Di Renzo. Arbitro: Liotta di Castellammare di Stabia. Rete: 7' st Selvini Note – Pioggia, terreno viscido, spettatori 1.492 (assenti per divieto i tifosi ospiti); ammoniti Di Paola, Rizzo, Gucher, Tavernaro, Galli; angoli 3-2; recupero 0' + 4'.

. : Gorgone. Lucca, 13 aprile 2025 – La Lucchese torna alla vittoria e batte la Vis Pesaro, grazie al gol siglato nella ripresa da Selvini. Il primo tempo però non regala grandi emozioni con le due squadre che non riescono a giocare in sciolte e ne scaturisce un primo tempo grigio, come il tempo.