Sport.quotidiano.net - Adamant trionfa contro Sangiorgese: difesa decisiva per il secondo posto

"Nell’intervallo siamo riusciti a sistemare un po’ di cose e a concedere meno rispetto al primo tempo, questo successo passa dalla". In casasi torna a sorridere dopo la vittoria internalache ha ridato slancio ed entusiasmo al finale di stagione dei biancazzurri, capaci di consolidare ile di tenere a bada il tentativo di sorpasso in classifica dei lombardi. La "Sangio" arrivava da 13 vittorie nelle ultime 14 partite, e per lunghi tratti della sfida della Bondi Arena ha fatto paura, ma Ferrara è uscita nella ripresa con un altro piglio e ha dimostrato di non essere inferiore a nessuno. "Il ritmo in attacco c’era ma ineravamo troppo morbidi – analizza Benedetto –, non possiamo prescindere dall’attitudine che mettiamo nella nostra metà campo e il fatto di aver concesso loro appena 23 punti neltempo è un segnale chiaro che va in questa direzione.