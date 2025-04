Il Sassuolo torna in Serie A dopo un solo anno e con 5 turni d’anticipo

solo anno di purgatorio per riprendersi il posto tra le grandi del calcio italiano. Il Sassuolo mantiene fede alla promessa fatta ai suoi tifosi al termine della scorsa stagione e torna in Serie A dopo aver dominato fin dalle prime giornate la Serie B. La promozione arriva con un anticipo di cinque turni rispetto alla fine del torneo, complice il pari (2-2) tra Mantova e Spezia.I neroverdi avevano bisogno di lasciarsi alle spalle una stagione balorda come quella della retrocessione, condizionata anche dall'infortunio di Domenico Berardi. Il Sassuolo, con una potenza economica fuori scala per la Serie B, è stato in grado di confermare le attese e garantirsi l'immediato ritorno nella massima Serie. La squadra emiliana ha finora ha messo a segno 73 reti (più di due a partita di media), soglia che nella Serie B a 20 squadre è stata superata solo dal Milan 1982-83, che chiuse a 77.

Sassuolo torna in Serie A : festa in città con il suono del campanone

‘Deg tri gol ca souman al campanoun’, c’era scritto a citare Pietrangelo Bertoli, il cantautore sassolese di ‘Eppure soffia’. di Stefano FoglianiSASSUOLOSuona poco meno di due ore dopo la rete del 2-2 Mantova che ha riportato il Sassuolo in serie A il campanone di piazza piccola, che dà corso all’auspicio che la curva neroverde aveva appeso, a mezzo striscione, al Braglia sabato sera.

‘Avevate dubbi?’ - il Sassuolo torna in serie A : fa festa l’ex granata Matteo Lovato

Tra i primi a condividere il post celebrativo del club emiliano l’ex difensore della Salernitana Matteo Lovato. Dopo la retrocessione dell’anno scorso, la volontà della proprietà, la famiglia Squinzi, è stata quella di di confermare il proprio impegno: d’altronde, nei suoi undici anni di serie A il Sassuolo ha fatto numerosi investimenti: è infatti una delle poche società di serie A ad avere uno stadio di proprietà, a Reggio Emilia, dove gioca le proprie partite interne.

Capolavoro Fabio Grosso : il Sassuolo torna in Serie A con 5 giornate d’anticipo

L'Entella torna in Serie B, il Bra e la Sambenedettese tornano in C e raggiungono il già promosso Livorno e, soprattutto, il Sassuolo torna in Serie A dopo un solo anno in cadetteria.

