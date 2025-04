Under 19 Unahotels | spareggi per le finali scudetto a Roma

finali scudetto. Dopo il quarto posto in regular-season, l’Under 19 di coach Marco Rossetti è ora attesa dagli spareggi per accedere fra le magnifiche sedici che si contenderanno il Tricolore nelle finali nazionali in programma a Roma dal 28 aprile al 4 maggio. Il concentramento di Calcinaia, in provincia di Pisa, dove sono stati inseriti i baby biancorossi si svolgerà con il modello delle final-four, ovvero semifinali e finale con soltanto la vincente che staccherà il pass. Nella prima sfida, in programma oggi pomeriggio alle 14, la Unahotels se la vedrà contro Napoli, in un antipasto del match di campionato fra le prime squadre che andrà in scena sabato prossimo. In caso di passaggio del turno, i biancorossi affronteranno la vincente di Torino-San Lazzaro domani alle 15. Chi si aggiudicherà questo concentramento sarà inserito nel girone D delle finali nazionali insieme a Tortona, Trento e Bergamo. Sport.quotidiano.net - Under 19 Unahotels: spareggi per le finali scudetto a Roma Leggi su Sport.quotidiano.net Obiettivo:. Dopo il quarto posto in regular-season, l’19 di coach Marco Rossetti è ora attesa dagliper accedere fra le magnifiche sedici che si contenderanno il Tricolore nellenazionali in programma adal 28 aprile al 4 maggio. Il concentramento di Calcinaia, in provincia di Pisa, dove sono stati inseriti i baby biancorossi si svolgerà con il modello delle final-four, ovvero semie finale con soltanto la vincente che staccherà il pass. Nella prima sfida, in programma oggi pomeriggio alle 14, lase la vedrà contro Napoli, in un antipasto del match di campionato fra le prime squadre che andrà in scena sabato prossimo. In caso di passaggio del turno, i biancorossi affronteranno la vincente di Torino-San Lazzaro domani alle 15. Chi si aggiudicherà questo concentramento sarà inserito nel girone D dellenazionali insieme a Tortona, Trento e Bergamo.

Potrebbe interessarti anche:

Basket under 19. I Raggisolaris agli spareggi per accedere alle finali nazionali

I faentini conquistano il quarto posto nel girone del campionato di Under 19 Eccellenza, il massimo torneo giovanile maschile al quale nessuna società della provincia aveva mai partecipato in precedenza, e ora giocheranno gli spareggi per accedere alle finali nazionali.

Under 19 - il blitz a Brescia vale gli spareggi per le finali nazionali

: Rossetti. All. L’Under 14 (28) espugna il parquet del Peperoncino per 84-96 e si conferma al secondo posto mentre l’Under 13 (6) perde in casa contro la capolista (10) Virtus per 64-95 nel girone per il titolo regionale.

Ne parlano su altre fonti Under 19, il blitz a Brescia vale gli spareggi per le finali nazionali. L’Under 19 batte Bergamo e si prepara agli spareggi per accedere alle Finali Nazionali. Serie D girone H, 31^ giornata: tutti i risultati e tutti gli highlights. Il basket in diretta: guarda le partite dell’Under 19 della Unahotels su . VIDEO. L’Under 19 accede agli spareggi. Batte Forlì e sfida la Stella Azzurra. Sorteggio spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League.

Riporta msn.com: Unahotels: le giovanili - Meno palleggio orizzontale, più intensità e più verticale, ma c’è ancora tanto lavoro da fare. Col Genoa la prima scintilla per la rincorsa alla Champions Poche emozioni e tanto agonismo sul prato del ...

Secondo msn.com: Under 19, il blitz a Brescia vale gli spareggi per le finali nazionali - Quarto posto assicurato in regular-season per l’Under 19 (30, nella foto) che compie il blitz a Brescia (28) per ...

ilrestodelcarlino.it comunica: Unahotels: Filippo Carboni nuovo tesserato per la Pallacanestro Reggiana - Filippo Carboni, classe 2007, entra nella Pallacanestro Reggiana per compensare il prestito di Filippo Gallo a Rieti.