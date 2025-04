Lettera43.it - Giorgetti: «Il Wto è già morto da qualche anno»

Durante un collegamento video con la scuola di formazione politica della Lega, Giancarloha sottolineato come l’attuale turbolenza dei mercati non sia limitata all’impatto dei dazi voluti da Donald Trump, ma rappresenti piuttosto una fase di transizione destinata a sfociare in «un nuovo sistema con regole del tutto inedite». Il ministro dell’Economia ha parlato di «un momento di grande cambiamento», in cui perfino i principi dati per acquisiti, come «le regole di comportamento, la globalizzazione e il libero commercio», sono messi seriamente in discussione.ha inoltre lanciato una riflessione sul Wto, definendolo un’istituzione ormai priva di reale efficacia, «un organismo in letargo a cui nessuno fa più riferimento», e ha aggiunto senza esitazioni: «Occorre dire con tranquillità che il Wto è giàda».