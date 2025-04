L’Antica Pizzeria Da Michele lezione speciale con i giovani economisti della Vanvitelli

"La cultura di Napoli nel mondo fra tradizione e creatività" è il titolo dell'intervento a lezione tenuto da Sergio Condurro, Ad de L'Antica Pizzeria Da Michele, e Alessandro Condurro, Ad delL'Antica Pizzeria Da Michele in the world, all'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli".Dopo i saluti istituzionali della professoressa Maria Antonia Ciocia, direttore del Dipartimento di Economia, e l'introduzione del professor Davide Dell'Anno, Sergio Condurro ha raccontato la storia e le implicazioni sociologiche sul territorio della storica sede di Forcella. A seguire, Alessandro Condurro, ha approfondito il lavoro fatto con l'espansione all'estero e le iniziative in ambiti diversi dalla gastronomia, dispensando consigli a possibili futuri imprenditori."Il confronto con i giovani è sempre esaltante per noi: raccontare una storia di una famiglia del sud che funziona da oltre 150 anni e che resta radicata sul territorio, soprattutto con azioni in ambito benefico e culturale, può dare la misura delle nostre scelte", spiega Sergio Condurro.

