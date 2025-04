A Greve in Chianti Pasqua nel segno della tradizione col volo della colombina e il mercatino di Pasquetta

Chianti festeggia la Pasqua con la riscoperta di antiche tradizioni che affondano le proprie radici nella memoria religiosa e contadina della Toscana. Nelle piazze di Greve e Panzano torna lo spettacolare appuntamento con il volo della colombina e lo scoppio del carro. Dopo la celebrazione. Firenzetoday.it - A Greve in Chianti Pasqua nel segno della tradizione col volo della colombina e il mercatino di Pasquetta Leggi su Firenzetoday.it Ilfesteggia lacon la riscoperta di antiche tradizioni che affondano le proprie radici nella memoria religiosa e contadinaToscana. Nelle piazze die Panzano torna lo spettacolare appuntamento con ile lo scoppio del carro. Dopo la celebrazione.

