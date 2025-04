Ilfattoquotidiano.it - Un concorrente aggredito con un violento pugno al volto, un altro arrestato in diretta tv: caos al Grande Fratello Vip albanese

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un, un. Nelè finito il “Vip”, nel corso della seconda puntata del reality in onda su TeleChannel il cantante Jozefin Marku, dopo essere stato eliminato, mentre si dirigeva verso l’uscita della casa ha colpito il collega Gjesti. Unallo ha fatto cadere per terra, tra lo stupore degli altri concorrenti, con l’intervento immediato dell’ambulanza per trasferire l’inquilino in ospedale.Poco dopo l’accaduto, come riferiscono i media albanesi, laè stata interrotta per alcuni minuti. Fuori dalla casa è arrivata la polizia che ha ammanettato eintv l’aggressore, il cantante Jozi, come riferisce VoxNews Albania, è stato rilasciato nelle prime ore del mattino. Mentre la vittima dell’aggressione, Gjesti, dopo aver ricevute le cure mediche per il brutto colpo subito è rientrato in casa essendo le sue condizioni stabili.