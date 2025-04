Luc Montagnier | Ci troviamo in una dittatura sanitaria i vaccini Covid sono veleno un crimine usarli sui bambini il Green pass è un affare di marketing

vaccini sono inutili, pericolosi e inefficaci. A differenza di quello che ci avevano detto, questi vaccini non impediscono affatto la diffusione del virus" Il premio Nobel per la medicina 1983 scopritore del virus dell'Aids Luc Montagnier, ha rilasciato alcune dichiarazioni importante Ilgiornaleditalia.it - Luc Montagnier: "Ci troviamo in una dittatura sanitaria, i vaccini Covid sono veleno, un crimine usarli sui bambini, il Green pass è un affare di marketing" Leggi su Ilgiornaleditalia.it "Questiinutili, pericolosi e inefficaci. A differenza di quello che ci avevano detto, questinon impediscono affatto la diffusione del virus" Il premio Nobel per la medicina 1983 scopritore del virus dell'Aids Luc, ha rilasciato alcune dichiarazioni importante

I vaccini anti Covid-19 non sono «pieni di SV40»

Anche altri personaggi vicini al mondo No vax hanno giocato la carta del presunto DNA estraneo nei vaccini a mRNA. L’associazione Doctors for COVID Ethics, citata nelle condivisioni in oggetto, è lo stesso nota per aver prodotto e sostenuto fake news sui vaccini Covid, come spiegavamo qui, qui e qui.

