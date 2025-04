Il ciclismo è più grande con van der Poel e Pogacar

grande Guerra, e la zona viene inizia a essere definita un inferno. Peter Breyer sul quotidiano L’Auto (antenato de L’Équipe) nel 1919 dopo aver effettuato la ricognizione del percorso scrive: “Siamo entrati nel cuore stesso del campo di battaglia. È tutto raso al suolo! Non c’è più un solo metro di terreno che non sia sollevato. Non si vede altro che un cratere dopo l’altro. Ultimouomo.com - Il ciclismo è più grande con van der Poel e Pogacar Leggi su Ultimouomo.com Quando Théodore Vienne e Maurice Perez alla fine degli anni ‘90 del 1800 comprarono una parte di terreno al margine del parco Barbieux per costruire un velodromo, si aspettavano di potenziare la vita culturale e sportiva della città di Roubaix. Roubaix, e più in generale il Nord, erano il centro dell’industria tessile del Paese e pertanto definite la Manchester della Francia. Uno dei cuori pulsanti dell’economia francese.Poi arriva la devastazione dellaGuerra, e la zona viene inizia a essere definita un inferno. Peter Breyer sul quotidiano L’Auto (antenato de L’Équipe) nel 1919 dopo aver effettuato la ricognizione del percorso scrive: “Siamo entrati nel cuore stesso del campo di battaglia. È tutto raso al suolo! Non c’è più un solo metro di terreno che non sia sollevato. Non si vede altro che un cratere dopo l’altro.

Ciclismo - Mads Pedersen : “Fiero di quello che ho fatto al Fiandre. Ho una grande squadra”

Per il capitano della Lidl-Trek è stato importantissimo l’aiuto del compagno di squadra Jasper Stuyven: “È stato impressionante. Il belga ha commentato a SpazioCiclismo la sua prestazione di ieri: “Sono incredibilmente orgoglioso della squadra.

Ciclismo - Tadej Pogacar : “Alla Sanremo una grande battaglia - vedremo cosa succederà al Fiandre”

Un ulteriore step verso la sua prima Parigi-Roubaix in carriera, dove è attesissimo quest’anno per capire come potrà misurarsi sul pavé della corsa francese.

Ciclismo. Giacomo Ballabio vince a Taiwan : "La soddisfazione più grande»

Velocista giramondo il corridore di Giussano, classe 1998, ciclisticamente cresciuto alla Giovani Giussanesi, poi una parentesi alla Salus Seregno e alla Energy Team, prima dell’esordio tra i dilettanti in Svizzera alla corte dell’Equipe Exploit Goomah Bike.

