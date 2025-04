Tonali Obiettivo di Beautiful Isak Assist dà a Bayindir Nightmare inizia … ma i livelli di Garnacho

Leggi su Justcalcio.com

Il portiere del Manchester United Altayha concesso 24 minuti nel suo debutto in Premier League mentre il tiro al volo di Sandroha portato il Newcastle davanti a casa ai Red Devils domenica.La Turkiye Internationalstava facendo il suo arco di punta al posto del consolidato Andre Onana, che ha commesso errori per entrambi i goal che United ha concesso nel loro pareggio per 2-2 a Lione nella prima tappa dei quarti di finale di Europa League giovedì.C'era poco che l'ex regolare di Fenerbahce avrebbe potuto fare mentreha incontrato il marcatore di Magpies Top AlexanderLafted Pass in modo enfatico per trovare l'angolo più lontano della rete dall'interno della scatola di St James 'Park.