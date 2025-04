Iodonna.it - Con la chioma ultra blonde per la parodia di The White Lotus che prende in giro Trump

Rossetto e ciglia finte,bombshell liscia e perfetta in ogni dettaglio. La star quarantenne Scarlett Johansson ritorna nei panni della quasi coetanea Ivanka, con un nuovo look hippie chic moderno. Decisamente più lungo, rispetto a quello sfoggiato nelle parodie precedenti. Scarlett Johansson, i migliori look da red carpet che hanno definito il suo stile X Scarlett Johansson è di nuovo Ivanka al SNLA fine maggio, la rivedremo al cinema nel film La trama fenicia dove è diretta dal sofisticato regista Wes Anderson.