Infortunio McKennie | il texano ha messo Parma Juve nel mirino ma Tudor potrebbe lasciarlo in panchina! Il motivo

Archiviata la vittoria all'Allianz Stadium contro il Lecce, valsa il terzo risultato utile consecutivo sotto la gestione Tudor, per la Juventus è già il momento di pensare alla prossima partita in casa del Parma.Come riportato da Tuttosport McKennie in settimana svolgerà il classico lavoro a parte per recuperare gradualmente per la sfida del Tardini. potrebbe recuperare ma Tudor potrebbe decidere di lanciare dal primo minuto Cambiaso, che nelle ultime ha guadagnato sempre più minuti.

McKennie Juve - il texano viene confermato dal 1? : il suo ruolo dipende dalla posizione di Thuram! La scelta definitiva e ufficiale

Le scelte di formazione vedono il numero 16 bianconero stanziare lungo la fascia sinistra del 3-4-2-1 voluto da Igor Tudor. Il centrocampista texano della Vecchia Signora sarà titolare anche questa sera per la sfida contro il Lecce.

McKennie cambia ancora ruolo? Ecco dove potrebbe giocare il texano in Juve Lecce : le due idee di Tudor

com . Da Thiago Motta a Tudor la storia non è cambiata: il centrocampista texano continua a godere di una grande stima da parte del tecnico forte anche della sua enorme duttilità.

McKennie Roma Juve - il texano è pronto a ricoprire questo nuovo ruolo : Tudor ha fatto la sua scelta!

di Redazione JuventusNews24McKennie Roma Juve, il texano sarà coinvolto dal 1? nella partitissima dell’Olimpico! Ecco in quale veste tattica La presenza di Weston McKennie in Roma Juve è praticamente certa.

