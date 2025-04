Guerriglia urbana pre-derby | 13 agenti feriti

derby della Capitale tra Lazio e Roma, attesissimo sul piano sportivo (1-1 il risultato finale), è purtroppo stato preceduto da scene di vera e propria Guerriglia urbana, che ieri pomeriggio hanno trasformato l'area attorno a Ponte Milvio in un teatro di violenza. Tre ore prima del fischio d'inizio, attorno alle 17:30, si sono registrati scontri durissimi tra gruppi di ultrà e forze dell'ordine, con il rischio concreto che le due tifoserie potessero venire a contatto diretto.Scontri e feritiI tifosi, armati di caschi, bastoni, pietre, bottiglie e passamontagna, hanno aggredito gli agenti presenti sul posto per garantire la sicurezza e il rispetto delle zone di afflusso. Le forze dell'ordine, in tenuta antisommossa, si sono ritrovate schiacciate tra due blocchi di circa 500 teppisti, riuscendo con fatica a evitare un confronto diretto tra i gruppi di romanisti e laziali.

Parigi - assalto choc alla polizia : spranghe contro gli agenti - gang di migranti scatena la guerriglia urbana

@36quaidesorfevres ? Seine-Saint-Denis : deux équipages de police violemment attaqués à Saint-Denis. com #police #justice #actu #info #média #saintdenis #seinesaintdenis #policenationale #policemunicipale #cops #93 #forcesdelordre #policier ? son original – 36 Quai des Orfèvres “È una follia, spaccano le auto della polizia” «È una follia», esclama una residente mentre filma la scena dal balcone della sua abitazione nella periferia di Parigi.

La Uil polizia Palermo a congresso : "Le ultime aggressioni agli agenti sono casi da guerriglia urbana"

Lo ha detto Giovanni Assenzio, segretario provinciale Uil polizia Palermo, che ha raccolto le istanze provenienti dagli stessi operatori. In. . "Quanto è avvenuto nell'ultimo mese in tema di aggressioni alla polizia di Stato, rasenta ormai una vera e propria escalation dai preoccupanti risvolti".

Vampe e guerriglia urbana - il racconto di un'agente : "Pietre contro la nostra auto per poter appiccare il fuoco"

In via Carmelo Lazzaro, nella zona dell'ospedale Civico, gruppi di ragazzini - molti dei quali. . . Anche una pattuglia della polizia metropolitana, la prima a dare l’allarme dei disordini in città per San Giuseppe, è rimasta coinvolta nel lancio di pietre e bottiglie per le vampe di San Giuseppe.

