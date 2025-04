Terza tappa del Nosside 40 al liceo Gullì

liceo Gullì di Reggio Calabria, Terza tappa del "Nosside 40" dopo gli splendidi eventi di La Habana e Londra. sarà focalizzata sullo speciale Nosside-Kouros di Reghion, rivolto ai giovani dai 15 ai 25 anni.L'evento si svolgerà nell'Aula Magna del liceo con. Reggiotoday.it - Terza tappa del "Nosside 40" al liceo Gullì Leggi su Reggiotoday.it Martedì 15 aprile, alle ore 11, neldi Reggio Calabria,del "40" dopo gli splendidi eventi di La Habana e Londra. sarà focalizzata sullo speciale-Kouros di Reghion, rivolto ai giovani dai 15 ai 25 anni.L'evento si svolgerà nell'Aula Magna delcon.

Potrebbe interessarti anche:

Ginnastica ritmica - Fabriano vince la terza tappa di Serie A. Sofia Raffaeli brilla e batte Varfolomeev

616), appena davanti all’Udinese (103. Fabriano ha vinto la terza tappa della Serie A di ginnastica ritmica andata in scena a Osimo (in provincia di Ancona).

Ginnastica ritmica - la terza tappa di Osimo chiude la Regular Season di A1 - A2 e B

Il numero di componenti è di 6 ginnaste o team tecnici per squadra (scelte fra le partecipanti alla Serie A1 e A2). The post Ginnastica ritmica, la terza tappa di Osimo chiude la Regular Season di A1, A2 e B appeared first on SPORTFACE.

Sara Fiorin trionfa nella terza tappa del Tour El Salvador femminile

Oltre al trionfo, Sara si era piazzata settima nel prologo (vestendo per un giorno la maglia bianca di miglior Giovane). Una volata lunga, di potenza assoluta, e Sara Fiorin si impone nella terza tappa del Tour El Salvador per donne elite.

Ne parlano su altre fonti Terza tappa del "Nosside 40" al liceo Gullì. Reggio, domani al liceo “Gullì” la terza tappa di “Nosside 40”. Le notizie di Reggio Calabria in tempo reale. News Calabria: le notizie in tempo reale. · La notizia è più vicina.. Il Premio Scenario fa tappa alla Cittadella degli artisti di Molfetta 18 corti teatrali in selezione.

Scrive strettoweb.com: Reggio Calabria, al liceo “Gullì” la terza tappa di “Nosside 40” - Reggio Calabria, l'evento si svolgerà al Liceo Gullì di Reggio Calabria con la partecipazione di Delegazioni degli Istituti Superiori ...

strettoweb.com comunica: Reggio Calabria, il premio mondiale di poesia “Nosside 40” fa tappa a Londra - Il viaggio internazionale della Quarantesima Edizione del Premio Mondiale di Poesia Nosside prosegue con una tappa d’eccezione a Londra ...