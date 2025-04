Sambenedettese in Serie C | Guadalupi trascina la squadra con una doppietta decisiva

Sambenedettese CITTA’ DI (3-4-3): Torregiani 6; Menna 6 (40’st D’Amore sv), Cangemi 6, Brugarello 6; Cum 5 (30’st D’Egidio sv), Angiulli 6.5, Messori 6 (17’st Esposito 6), Pietrantonio 6; Pavone 7 (22’st Galesio 6), Chiarella 6, N.Touré 7. A disp.: Di Giorgio, Pepe, Ouali, Buccione, Napolitano. All.: Pomante 6 Sambenedettese (4-3-3): Orsini 6; Zini 5.5, Gennari 6.5, Pezzola 6, Chiatante 6 (42’st Zoboletti sv); Paolini 6, Guadalupi 8 (39’st Lulli sv), M.Touré 5.5; Kerjota 6 (32’st D’Eramo sv), Eusepi 6, Sbaffo 5 (15’st Moretti 6). A disp.: Semprini, Orfano, Fabbrini, Battista, Tataranni. All.: Palladini 6 Arbitro: Andrea Giordani di Aprilia 4 Reti: 30’pt Guadalupi, 32’pt N.Touré, 8’st Guadalupi Note - Spettatori 4200 circa. Espulsi dalla panchina Di Giorgio al 43’st. Ammoniti Pavone, Zini, Messori, l’allenatore Palladini, Moretti, Battista, Moretti. Ilrestodelcarlino.it - Sambenedettese in Serie C: Guadalupi trascina la squadra con una doppietta decisiva Leggi su Ilrestodelcarlino.it CITTA’ DICITTA’ DI (3-4-3): Torregiani 6; Menna 6 (40’st D’Amore sv), Cangemi 6, Brugarello 6; Cum 5 (30’st D’Egidio sv), Angiulli 6.5, Messori 6 (17’st Esposito 6), Pietrantonio 6; Pavone 7 (22’st Galesio 6), Chiarella 6, N.Touré 7. A disp.: Di Giorgio, Pepe, Ouali, Buccione, Napolitano. All.: Pomante 6(4-3-3): Orsini 6; Zini 5.5, Gennari 6.5, Pezzola 6, Chiatante 6 (42’st Zoboletti sv); Paolini 6,8 (39’st Lulli sv), M.Touré 5.5; Kerjota 6 (32’st D’Eramo sv), Eusepi 6, Sbaffo 5 (15’st Moretti 6). A disp.: Semprini, Orfano, Fabbrini, Battista, Tataranni. All.: Palladini 6 Arbitro: Andrea Giordani di Aprilia 4 Reti: 30’pt, 32’pt N.Touré, 8’stNote - Spettatori 4200 circa. Espulsi dalla panchina Di Giorgio al 43’st. Ammoniti Pavone, Zini, Messori, l’allenatore Palladini, Moretti, Battista, Moretti.

Potrebbe interessarti anche:

La Sambenedettese celebra la promozione con una festa a San Benedetto del Tronto

Nessuna dichiarazione forzata, ma gesti e sguardi che hanno raccontato la fatica e la determinazione di un’intera stagione. Il presidente Massi, visibilmente emozionato, ha dichiarato: "Una gioia indescrivibile, dedico questa vittoria a mia moglie e a tutta la mia famiglia.

Serie C / Ascoli e Vis giornata no - benvenuta Sambenedettese

Vis in campo al “Benelli” con la Spal. . Sale intanto la Samb dalla Serie D conquistata matematicamente dopo il successo di oggi pomeriggio a Teramo VALLESINA, 13 aprile 2025 – Giornata totalmente negativa per le nostre marchigiane, con la Vis che esce a mani vuote da Lucca e l’Ascoli che viene beffato nel finale dalla Torres.

La Sambenedettese torna in Serie C : decisiva la vittoria contro il Teramo

A quattro anni dall`ultima partecipazione della stagione 2020/21, la Sambenedettese torna in Serie C. Con la vittoria per 2-1 sul campo del...

Ne parlano su altre fonti Sambenedettese in Serie C: Guadalupi trascina la squadra con una doppietta decisiva. Sambenedettese promossa in Serie C. Ed esplode la festa. Teramo-Samb: Guadalupi trascina i rossoblù alla promozione in una sfida da brividi. Teramo-Samb 1-2, LA CRONACA: La doppietta di Guadalupi manda la Samb in Serie C!. Samb, il sogno si realizza a Teramo. È Serie C!. Samb in Serie C: che festa davanti al maxi-schermo. Guadalupi decide lo scontro diretto di Teramo VIDEO.

Si apprende da calciomercato.com: La Sambenedettese torna in Serie C: decisiva la vittoria contro il Teramo - A quattro anni dall`ultima partecipazione della stagione 2020/21, la Sambenedettese torna in Serie C. Con la vittoria per 2-1 sul campo del Teramo - doppietta di.

rainews.it riferisce: Sambenedettese promossa in Serie C. In città esplode la festa - I rossoblù battono in trasferta il Teramo 2-1, doppietta di Guadalupi. Gli abruzzesi, secondi in classifica, erano a sette punti dalla capolista che con il risultato di oggi si aggiudica matematicamen ...

Come scrive calciomagazine.net: Sambenedettese promossa in Serie C, battuto il Teramo 2-1 - Diretta Teramo-Sambenedettese di Domenica 13 aprile 2025: decisiva una doppietta di Guadalupi, in mezzo il pari temporaneo di Touré ...