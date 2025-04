Detenuto in infermeria sorvegliato da agenti donna

Detenuto da parte di agenti e assistenti donna nella sezione maschile infermeria". È successo venerdì 11 aprile, stando alla denuncia del sindacato Fns Cisl Lazio, che ha "diffidato la direzione della casa. Viterbotoday.it - "Detenuto in infermeria sorvegliato da agenti donna" Leggi su Viterbotoday.it "Nel carcere di Viterbo è stato disposto un servizio di sorveglianza a vista di unda parte die assistentinella sezione maschile". È successo venerdì 11 aprile, stando alla denuncia del sindacato Fns Cisl Lazio, che ha "diffidato la direzione della casa.

Detenuto aggredisce due agenti : era stato allontanato dal carcere di Salerno

Ennesima aggressione ai danni di un agente nel carcere di Ariano Irpino. . Lo riferisce il consigliere nazionale di Osapp, Emilio Fattorello. . L’episodio si è verificato nella mattinata di oggi nell’ufficio matricola ed ha avuto come protagonista un detenuto trasferito da Salerno nel carcere irpino.

Follia carceri - detenuto sfascia un ufficio e ferisce agenti con forbici

Dopo aver distrutto un computer e rotto i vetri in plexiglass dell’ufficio, ha estratto un paio di forbici rudimentali con le quali ha prima minacciato un ispettore in servizio e poi ha colpito un agente.

Violenza nel carcere di Ariano Irpino : detenuto aggredisce due agenti penitenziari

A renderlo noto è il segretario regionale dell’OSAPP Campania, Vincenzo Palmieri. L’aggressore è un detenuto sottoposto a misure ex art. . Nella mattinata odierna si è consumata una nuova aggressione ai danni della Polizia Penitenziaria presso la casa circondariale di Ariano Irpino.

Ne parlano su altre fonti "Detenuto in infermeria sorvegliato da agenti donna". “La direzione ha disposto un servizio di sorveglianza a vista di un detenuto da un’agente donna in infermeria maschile”. La rivolta, il detenuto morto, le parole del vescovo: Trieste è un caso. Materassi in fiamme, risse tra detenuti e agenti aggrediti, bollettino di guerra dal carcere di Spoleto. Carcere di Sanremo: nuova aggressione ad un agente penitenziario, Pagani (Uilpa) "Si intervenga senza indugio". Beccaria, inchiesta sulle torture: le immagini del pestaggio a un detenuto 15enne ripreso dalle telecamere di sorveglianza.

ilgazzettino.it comunica: Aggressione in carcere. Detenuto si ferisce, poi in infermeria si scaglia sugli agenti: «Sovraffollamento e condizioni allucinanti» - PADOVA - Un nuovo episodio di violenza si è registrato nella serata di domenica 6 aprile nel carcere Due Palazzi di Padova. La condizione di grave sovraffollamento del penitenziario ...

Nota di giornalelavoce.it: Detenuto lancia la TV contro un agente e prende a pugni altri quattro: mattanza nel carcere di - il detenuto ha dato in escandescenze, lanciando con forza il televisore contro un agente e colpendone un altro con un violento pugno al volto. Solo grazie all'intervento deciso del personale è stato ...

gaeta.it riferisce: Ivrea: violenza nel carcere, cinque agenti feriti e un detenuto in escandescenza - il detenuto non ha mostrato segni di pentimento. Durante la permanenza in infermeria, si è autolesionato, provocandosi ferite e continuando a minacciare chiunque si avvicinasse. Appena trasferito ...