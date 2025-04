Lettera43.it - Mps-Mediobanca, il governo ha deciso di non esercitare il golden power

Il Consiglio dei ministri, accogliendo la proposta del ministero dell’Economia e delle Finanze, ha deliberato di nonilsull’offerta pubblica di scambio di Mps su. Lo ha reso noto la banca toscana, che ha ottenuto il via libera dell’esecutivo all’OPSc (offerta pubblica di acquisto in cui il pagamento dei titoli di una società avviene in azioni). La luce verde da parte dell’esecutivo rappresenta la prima importante autorizzazione ricevuta dal Monte dei Paschi di Siena dopo l’annuncio dell’offerta, arrivato a gennaio. Giovedì 17 aprile l’assemblea di Mps sull’operazione, che sarà chiamata a votare la proposta di «attribuzione al Cda della facoltà di aumentare il capitale sociale in una o più volte, in via scindibile, entro il 31 dicembre 2025, da liberare mediante conferimento in natura, a servizio dell’offerta pubblica volontaria su».