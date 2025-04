SimaBio Argenta conquista la salvezza in Serie C nonostante la sconfitta

SimaBio Argenta stecca l’ultima, ma in virtù del ko di Montecchio contro la Sg Fortitudo, si guadagna con merito la salvezza, e giocherà anche l’anno prossimo in Serie C. Il gruppo allenato da Ortasi ottiene un risultato storico, guadagnato col lavoro di un gruppo di giovani, lo stesso che vinse il campionato di DR1 senza due veterani come Alberti e Alex Magnani. La partita si incanala subito bene per Argenta, che passa a condurre 10-17 al 5’. La palla circola bene, e le percenutali sono alte. Cortesi, alla sua ultima partita, segna da fuori 3 triple in un amen che allargano il vantaggio fino al +20, massimo vantaggio (28-48). Nel finale di tempo Bsl non ci sta e reagisce con Micheli dalla distanza, riportando i suoi sotto 39-49 che manda le squadre al riposo. Al rientro un ispirato Federici dà la carica a SimaBio; le penetrazioni del playmaker Argentano permettono danno il via al parziale che porta Argenta a +15 (57-42 al 24’). Sport.quotidiano.net - SimaBio Argenta conquista la salvezza in Serie C nonostante la sconfitta Leggi su Sport.quotidiano.net Lastecca l’ultima, ma in virtù del ko di Montecchio contro la Sg Fortitudo, si guadagna con merito la, e giocherà anche l’anno prossimo inC. Il gruppo allenato da Ortasi ottiene un risultato storico, guadagnato col lavoro di un gruppo di giovani, lo stesso che vinse il campionato di DR1 senza due veterani come Alberti e Alex Magnani. La partita si incanala subito bene per, che passa a condurre 10-17 al 5’. La palla circola bene, e le percenutali sono alte. Cortesi, alla sua ultima partita, segna da fuori 3 triple in un amen che allargano il vantaggio fino al +20, massimo vantaggio (28-48). Nel finale di tempo Bsl non ci sta e reagisce con Micheli dalla distanza, riportando i suoi sotto 39-49 che manda le squadre al riposo. Al rientro un ispirato Federici dà la carica a; le penetrazioni del playmakerno permettono danno il via al parziale che portaa +15 (57-42 al 24’).

