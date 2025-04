Primacampania.it - Napoli-Empoli: per Conte e squadra la parola d’ordine di stasera è “Vincere”

– La trentaduesima giornata di Serie A si chiudeallo stadio Maradona, dove ildi Antonioaffronta l’di Roberto D’Aversa in un Monday Night che potrebbe ridisegnare la corsa Scudetto e la lotta salvezza. Da una parte l’obiettivo è tornare a -3 dall’Inter capolista, dall’altra la possibilità di uscire dalla zona retrocessione: motivazioni forti, destini diversi, stessa necessità di. Per ilc’è un solo risultato da agguantare questa sera al “Maradona”, ed è la vittoria. I partenopei scendono in campo con alcune assenze pesanti: Buongiorno è out per infortunio, mentre Di Lorenzo e Anguissa sono squalificati.dovrebbe affidarsi al consueto 4-3-3, con il tridente formato da Politano, Lukaku e Neres. In mediana spazio a Gilmour, McTominay e Lobotka, mentre in difesa ci saranno Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera, con Meret tra i pali.