Di Mauro è fuori dall' Esecutivo Schifani | sarà capogruppo Mpa all' Ars

Mauro, e il nuovo assessore regionale all'Energia e Servizi di pubblica utilità Francesco Colaianni. Oggi, secondo quanto previsto, la nomina e domani il giuramento dinanzi all'assemblea regionale siciliana. . Agrigentonotizie.it - Di Mauro è fuori dall'Esecutivo Schifani: sarà capogruppo Mpa all'Ars Leggi su Agrigentonotizie.it È il giorno del passaggio di consegne fra il "mattatore" agrigentino, Roberto Di, e il nuovo assessore regionale all'Energia e Servizi di pubblica utilità Francesco Colaianni. Oggi, secondo quanto previsto, la nomina e domani il giuramento dinanzi all'assemblea regionale siciliana. .

Ne parlano su altre fonti Di Mauro è fuori dall'Esecutivo Schifani: sarà capogruppo Mpa all'Ars. Crisi idrica, Di Mauro: “stiamo facendo il possibile ma anche i sindaci si impegnino di più”. Il presidente Renato Schifani partorisce la Giunta. Domani sarà in Aula. Fuori dalla porta Miccichè. Termovalorizzatori e tariffa rifiuti: ecco i primi "nodi" che dovrà sciogliere l'assessore Di Mauro. Regione, la partita per il governo s'incrocia con l'Ars: via alle grandi manovre dei partiti e circolano i primi nomi. Giunta regionale: Schifani non pare intenzionato a cedere ai diktat di Roma, Savarino forse verrà "salvata".

Riporta cremonaoggi.it: Schifani “Dimissioni assessore Di Mauro? Non ho parlato con lui” - PALERMO (ITALPRESS) – Dimissioni assessore all’Energia Roberto Di Mauro? Non ho parlato con lui quindi non ... Così il presidente della Regione, Renato Schifani, nel corso della presentazione ...

Secondo tp24.it: Sicilia. I dossier di Schifani e l'addio di Di Mauro - Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana ... ancora oggi senza una guida. Roberto Di Mauro, assessore all’Energia, dopo una serie di incomprensioni con il governatore, ha deciso di lasciare ...

Riporta msn.com: Schifani "Dimissioni assessore Di Mauro? Non ho parlato con lui" - PALERMO (ITALPRESS) - Dimissioni assessore all'Energia Roberto Di Mauro? Non ho parlato con lui ... Così il presidente della Regione, Renato Schifani, nel corso della presentazione dell'accordo ...